Glass Onion, il regista su QUEL colpo di scena: 'All'inizio mi sembrava orribile'

Pochi giorni fa ha debuttato su Netflix Glass Onion - Knives Out, il nuovo mystery thriller diretto da Rian Johnson con protagonista Daniel Craig. Naturalmente, il film è pieno zeppo di misteri e colpi di scena, quindi se non l'avete ancora recuperato vi invitiamo a non procedere oltre con la lettura per evitare spoiler!

In una recente intervista con The Wrap il regista ha parlato di una scena in particolare, quando circa a metà film viene rivelato che Cassandra Brand è in realtà la sua gemella identica, Helen Brand, che si è infiltrata alla festa esclusiva per indagare sul sospetto suicidio proprio di Cassandra.

"Voglio dire, questa era una sfida", ha spiegato Johnson. "Mi sentivo come, OK, come possiamo farcela? Durante il processo, sono stato trascinato via dall'idea gemelli identici. Non volevo farlo, mi sembrava davvero orribile, del tipo, "Il pubblico mi perdonerà mai per questo?" [ride]. Ma penso che ce la siamo cavata, perché non è stata come una rivelazione finale, come "Aha! Era un gemello!" È stata una complicazione nel mezzo, che ha portato ad un approfondimento della posta in gioco e della storia. Quindi penso che ce la siamo cavata per questo".

E voi avete apprezzata la scelta di Johnson e il film? Ditecelo qui sotto nei commenti! Per salutarvi, vi lasciamo con i 5 Easter Egg di Glass Onion che forse vi sono sfuggiti.