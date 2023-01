Glass Onion da record: superato The Gray Man, è il quarto film Netflix più visto di sempre

Glass Onion: A Knives Out Mystery continua a scalare la classifica dei 10 migliori film di tutti i tempi di Netflix, e in queste ore ha ufficialmente superato il primato di The Gray Man, l'action dei fratelli Russo con Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas.

Il sequel ha accumulato più di 273 milioni di ore visualizzate da quando è stato rilasciato il 23 dicembre 2022, dopo un'uscita nelle sale limitata di una settimana. Al contrario, The Gray Man è stato guardato 'solo' per 253,8 milioni di ore nei suoi primi 28 giorni sullo streamer dopo essere stato pubblicato nel luglio 2022. Secondo Nielsen, Glass Onion: A Knives Out Mystery è stato visto per ben 2,2 miliardi di minuti, un risultato che lo colloca appena dietro Hocus Pocus 2 e Wonder Woman 1984 nella classifica generale di tutti i servizi di streaming.

Il risultato fa di Glass Onion il quarto film più visto di sempre su Netflix: il podio resta invariato, con Bird Box terzo (282 milioni di ore nei primi 28 giorni), Don't Look Up secondo (359 milioni) e Red Notice in vetta (364 milioni).

Glass Onion, il sequel di Knives Out del 2019, vede Daniel Craig tornare nei panni del detective Benoit Blanc, accompagnato da un nuovissimo cast di ensemble che include Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr. e Kate Hudson. L'action The Gray Man è interpretato da Ryan Gosling e Chris Evans nei panni di assassini rivali, insieme ad Ana de Armas, Regé-Jean Page e Billy Bob Thornton. Entrambi i film hanno dei sequel in arrivo: Gosling tornerà per The Grey Man 2, con i Russo che svilupperanno anche uno spinoff di The Gray Man, mentre Rian Johnson e Daniel Craig sono già a lavoro su un misterioso Knives Out 3.

