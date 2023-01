Glass Onion da record: è il terzo film Netflix più visto di sempre!

Glass Onion continua a macinare numeri impressionanti. A 10 giorni dall'uscita su Netflix è diventato il terzo film in lingua inglese più visto di sempre in piattaforma. L'accoglienza della pellicola, ottima sia tra pubblico e critica, l'ha portata a scalare in tempi record la classifica.

In pochi giorni, secondo i dati Netflix, ben 90 milioni di famiglie hanno visto la pellicola superando le già alte aspettative imposte dalla casa di produzione dopo l'acquisto da record del franchise di Knives Out. La saga giallo-satirica, dopo una release al cinema di appena una settimana, è arrivata in piattaforma conquistando immediatamente un ruolo da protagonista indiscussa superando sul fronte delle visualizzazioni pellicole come The Grey Man e Bird Box.

Nonostante Glass Onion sia stato tallonato da un horror nella classifica dei film più visti del periodo natalizio, la pellicola è riuscita a conservare il suo primato stagionale e addirittura posizionarsi in altissima posizione tra le produzioni Netflix in lingua inglese più viste di sempre. In appena 10 giorni, Glass Onion si messo alle spalle di Don't Look Up e Red Notice che da diverso tempo detengono le prime posizioni. Nonostante ciò non sarebbe strano che, nei prossimi giorni, il sequel di Knives Out riuscisse a superare anche queste due grandi potenze conquistando un meritatissimo primo posto.

Mentre la pellicola continua ad attirare il pubblico, Rian Johnson ha ammesso di aver creato il personaggio di Benoit Blanc al buio, senza aver pensato direttamente a Daniel Craig come interprete del ruolo. Un colpo di scena inaspettato vedendo la facilità con cui l'ex James Bond veste i panni dell'eccentrico detective.