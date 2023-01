Glass Onion record assoluto: miglior debutto di sempre, batte anche Hocus Pocus 2!

Glass Onion e Yellowstone a caccia di record. Il film di Rian Johnson, secondo la società Nielsen Media, sarebbe il prodotto in streaming più visto nella settimana tra il 26 dicembre e il primo gennaio mentre la serie di Taylor Sheridan avrebbe finalmente superato il miliardo di minuti di riproduzione.

Per quanto riguarda il secondo capitolo di Knives Out, il risvolto sembrava essere abbastanza prevedibile vedendo i dati costantemente in aumento. Dopo la nomination agli Oscar 2023 come miglior sceneggiatura non originale e il ringraziamento di Rian Johnson all'Academy per Glass Onion, la pellicola continua a macinare ottimi risultati conquistando anche questo nuovo primato. Nonostante le statistiche di Netflix fossero ben chiare, Nielsen ha solamente confermato un successo che sembrava già annunciato ben prima dell'uscita del film.

Mentre Glass Onion continua ad essere il terzo film più visto su Netflix, Yellowstone e Peacock hanno abbattuto un traguardo che sembrava insormontabile. Mentre al top della classifica continuano ad esserci Mercoledì e Jack Ryan, la serie di Taylor Sheridan raggiunge uno dei suoi più grandi traguardi. L'incremento di +84% degli spettatori sta sicuramente aiutando la serie a diventare più popolare soprattutto attraverso le piattaforme streaming.

Le valutazione realizzate dalla società Nielsen Media Reserch hanno l'obiettivo fondamentale di fare quasi da orologio per il mondo on demand, diventando anche un modo per capire quali sono le maggior tendenze in campo di serie tv e cinema. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!