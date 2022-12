Glass Onion: pubblico impazzito per la 'pelata' di Dave Bautista nel sequel di Knives Out

All'uscita di Knives Out, i fan del film sui social media sono stati stranamente ossessionati dal maglione di Chris Evans, trasformandolo in un meme e paragonando a Evans chiunque indossasse un maglione pesante e lavorato a maglia a coste per mesi. Con l'arrivo di Glass Onion il pubblico si è concentrato sulle rughe in testa di Dave Bautista.

Bautista ha ricevuto molti elogi per il suo ruolo nel film, e il regista Rian Johnson è arrivato a definirlo il miglior wrestler-attore di sempre. Ma se si cerca il suo nome su Twitter in questo momento, la maggior parte dei commenti degli ultimi giorni riguarda l'aspetto della pelle sopra la testa. I commenti sono a dir poco esilaranti, c'è anche chi vorrebbe avere la possibilità di rivedere la pellicola in una sala cinematografica IMAX e indossare gli occhialini in 3D solo per l'opportunità di ammirare la pelata dell'attore su uno schermo gigante. Trovate questo e altri commenti nei post in calce alla news.

Nel frattempo, tornando all'ossessione del precedente film, lo stesso Daniel Craig ha ammesso di non capire tutto il clamore innescato dal maglione di Chris Evans in Knives Out:

"Non capisco" ha ammesso l'ex volto di 007. "Chris Evans indossa un maglione. Per molti era come se fosse nudo dalla vita in giù con indosso un maglione. Pensavo 'Indossa solo un maglione' mentre scrivevano 'Chris Evans indossa un maglione!'". Nel corso dell'intervista Craig ha poi ammesso, "Lo indossa molto bene" parlando di come l'indumento calzasse perfettamente al collega nonostante la sua apparente semplicità.

Knives Out, all'epoca dell'uscita, fu uno dei casi cinematografici dell'anno. Un eccellente colpo per gli incassi e soprattutto per un genere che stava perdendo sempre più fascino e pubblico. L'uscita del sequel pare abbia aumentato ancor di più l'interesse. Proprio per questo motivo Glass Onion è il film più visto su Netflix nel periodo natalizio. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti.