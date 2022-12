Glass Onion: presentati i nuovi character poster dei protagonisti!

In occasione della prossima uscita su Netflix di Glass Onion, è stato rilasciato un nuovo poster in cui tutti i personaggi del film posano mettendo in evidenza le lettere che compongono il titolo della pellicola. Parliamo, molto probabilmente di uno dei titoli più attesi dell'anno cinematografico.

Dopo il successo del primo capitolo, che Knives Out avesse un sequel sembrava più che scontato. A tornare, ovviamente, è Benoit Blanc, lo stravagante detective interpretato da Daniel Craig che si trova a confrontarsi con un altro gruppo di ricchi, ancor più viziati e con manie di protagonismo. Ad essere al centro della storia questa volta non è un vecchio scrittore di libri gialli ma un neo-Elon Musk che invita il suo gruppo di amici ad una caccia al tesoro in un' isola privata.

Mentre Rian Johnson comincia già a pensare ad un terzo film, una cosa è sicura, il regista ha trovato la sua cifra proponendo storie che rivitalizzano il genere del giallo e, allo stesso tempo, riescono a portare avanti una forte satira politica. Il ricchissimo cast e i singolari personaggi del film, che raccontano tutti degli stereotipi, si amalgamano perfettamente narrando una storia che riesce sempre a coinvolgere lo spettatore. Nonostante Netflix abbia proposto un' uscita limitata nelle sale di una settimana sembra che il regista stia spingendo per far ritornare la pellicola in sala.

In occasione dell'uscita del secondo capitolo della saga di Rian Johnson vi consigliamo la nostra recensione di Glass Onion. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!