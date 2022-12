Glass Onion è ovviamente già primo su Netflix, ma a sorpresa un horror del 2022 lo tallona

Il sequel di Knives Out Glass Onion è su Netflix da soli tre giorni dopo il debutto sulla piattaforma di streaming on demand avvenuto venerdì 23 dicembre ed ha già prevedibilmente conquistato la prima posizione della classifica, ma a sorpresa è tallonato da un horror a dir poco inatteso.

I numeri ufficiali dello streamer saranno pubblicati solo domani martedì 27 dicembre, ma per il momento dobbiamo segnalare che il nuovo capitolo della saga del detective Benoit Blanc non è stato il solo debutto a scalare la classifica, dato che in una top 10 stracolma di titoli natalizi negli Stati Uniti d'America al secondo posto è arrivato The Invitation, horror della Sony con protagonista la star di Game of Thrones Nathalie Emmanuel: il film, per chi non lo sapesse, rilegge il mito di Dracula ed è stato prodotto da Sam Rami.

Tornando al nuovo film scritto e diretto da Rian Johnson, comunque, il debutto alla prima posizione di Glass Onion non sorprende, considerato che l'originale Knives Out con Daniel Craig aveva incassato oltre 300 milioni di dollari al botteghino mondiale e si era aggiudicato anche una nomination all'Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Sarà interessante vedere che tipo di risultato dotterà nella classifica all-time di Netflix, dato che la piattaforma di streaming ha comprato i diritti della saga di Benoit Blanc per la bellezza di 400 milioni di dollari e che molto presto porterà sui suoi canali anche Knives Out 3.

E voi, avete già visto Glass Onion approfittando del week-end di Natale? Ditecelo nei commenti.