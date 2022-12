Glass Onion: non c'è stato proprio verso di insegnare Among Us ad Angela Lansbury

Tra i tantissimi easter egg nascosti in Glass Onion, il sequel di Knives Out di Rian Johnson ora disponibile in esclusiva su Netflix, c'è stato anche quello del cameo di Angela Lansbury, la mitica Signora in giallo venuta a mancare nel 2022.

L'attrice britannica naturalizzata statunitense, che di gialli ne sa qualcosa avendo impersonato l'iconica Jessica Fletcher dal 1984 al 2003 tra serie tv e film tv, ha un cameo in una delle prime scene di Glass Onion: il film è stato girato durante la pandemia, e infatti Angela Lansbury, per questioni di sicurezza anti-covid, compare nel film 'dentro' il computer di Benoit Blanc (Daniel Craig), che nella scena è collegato in una videochiamata con un gruppo di amici, tra i quali appunto c'è anche la star de La signora in giallo.

L'ester-egg nell'easter-egg è rappresentato da "Among Us", uno dei videogame più famosi degli ultimi anni, basato proprio su omicidi e indagini: Blanc e i suoi amici stanno facendo una partita, ma secondo quanto dichiarato dal regista Rian Johnson, non c'è stato verso di insegnare ad Angela Lansbury come si gioca ad Among Us: "Non avrebbe potuto essere più adorabile e generosa di com'è stata" ha rivelato iol regista durante una recente intervista con The Hollywood Reporter, "ma diciamo che i videogiochi non facevano proprio per lei. Non la definirei una gamer, ecco! È stata molto paziente nel lasciarmi descrivere le regole di Among Us, ma ad un certo punto mi ha detto: 'Sai una cosa, Rian? Perché non mi dici quali sono le battute del mio personaggio, così dico quelle e basta? Per il resto, mi fido di te'""

Per altri contenuti, ecco tutto quello che dovete sapere su Glass Onion, ora disponibile in esclusiva su Netflix.