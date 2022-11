Glass Onion, Nathan Johnson rilascia il soundtrack ufficiale del film di Rian Johnson

Durante la settimana della preview speciale di Glass Onion di Rian Johnson, viene rilasciato il soundtrack ufficiale di Nathan Johnson nonché cugino del regista Rian Johnson. Questa non è la prima volta che Rian e Nathan collaborano, basti pensare a Looper, Brick, The Brothers Loom e, naturalmente, in Knives Out.

A pochi giorni dall'uscita di Glass Onion (prevista infatti per il 23 Dicembre 2022), emerge il soundtrack ufficiale del film di Rian Johnson. In una recente intervista di Nathan Johnson su Glass Onion, il compositore ha rivelato alcuni particolari ripresi dal primo film in cui hanno lavorato insieme: Knives Out. Parte degli aspetti caratterizzanti del primo soundtrack sono stati ripresi e integrati poi all'orchestra, che ha reagito con grandissima gioia.

Glass Onion vede come protagonista Daniel Craig nei panni del detective Benoît Blanc, il quale si reca in Grecia per risolvere un nuovo caso: scoprire l'identità del killer dietro la morte di uno degli invitati dal magnate Miles Bron.

Vi informiamo infine che Rian Johnson sta pensando ad un terzo film di Glass Onion. Nel possibile terzo capitolo della saga, il regista vorrebbe cambiare alcuni aspetti e renderlo un po' diverso dai primi due: verrà dunque data una nuova luce per il prossimo capitolo di Knives Out.