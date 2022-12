Glass Onion, Kate Hudson e Kathryn Hahn parlano del film: 'Una sceneggiatura incredibile'

L'uscita di Glass Onion si avvicina sempre di più e insieme ad essa anche il ritorno del singolare detective Beonit Blanc interpretato da Daniel Craig. Tra le protagoniste di questo secondo capitolo troviamo anche Kate Hudson nei panni di una influencer e Kathryn Hahn in quelli di una aspirante politica.

Insomma, entrambe le attrici hanno avuto un gran da fare nel rendere i propri personaggi coerenti e detestabili al punto giusto. Al centro del lavoro fatto da Johnson già in Knives Out c'era l'obiettivo di far venire a galla tutti i difetti dell'essere umano e, semplicemente, metterli su piazza pubblica. Questo procedimento viene ripetuto anche in Glass Onion. Le due attrice, durante una intervista a Collider, hanno lodato il talento di Johnson nello scrivere una sceneggiatura capace di intrecciare più livelli e raccontare una storia mai banale.

"In cinque, sei pagine della sceneggiatura, eri già così coinvolto in tutti i personaggi, in un ambiente completamente nuovo e in un mondo di persone totalmente nuovo" ha detto la Hudson raccontando come si sia sentita coinvolta fin da subito nel racconto. "Eri proprio lì dentro" ha aggiunto. Recentemente, Johnson aveva parlato della potenzialità dei gialli proprio riguardo la possibilità di intrecciare storie differenti e ambientarli in luoghi sempre diversi. "Ci siamo incontrati su Zoom e poi ho letto la sceneggiatura. Volevo solo entrarne a far parte così tanto" ha messo la Hahn, reduce dall'enorme successo riscosso nel 2021 con WandaVision. "Dopo aver visto il primo, sembrava così divertente far parte di un ensemble di quel tipo. Perché sembrava così vivace e meravigliosamente disegnato ogni personaggio" ha detto. "Ognuno sembrava creato per Cluedo".

Le prime reazioni dei fan a Glass Onion sono state entusiasmanti e questo lascia ben sperare per l'uscita Netflix. La pellicola rivede come protagonista Benoit Blanc intendo, questa volta, a risolvere un complesso mistero che coinvolge un gruppo di ricchi in un'isola privata. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!