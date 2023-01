Glass Onion, Jessica Henwick svela un nuovo particolare sulla sua Peg

Glass Onion è da record e visti gli ottimi risultati raggiunti dalla pellicola con protagonista Daniel Craig, giorno dopo giorno sui social vengono svelati nuovi retroscena su questo film divenuto in brevissimo tempo tra i più visti di sempre su Netflix.

Stavolta è stata Jessica Henwick a rivelare su Instagram un particolare sul suo personaggio Peg, l'inseparabile assistente di Birdie, che aveva di fatto anche un tatuaggio su cui era stato immortalato il suo stesso nome.

Con una stories condivisa nelle scorse ore, la Henwick ha detto: "Una cosa che vi siete persi... Peg aveva un tatuaggio con il suo stesso nome".

Qualche tempo fa l'attrice ha anche rivelato un errore finito nel montaggio finale di Glass Onion di cui si è resa protagonista. In uno dei momenti di massima tensione della pellicola, quello in cui Helen, interpretata da Janelle Monáe, inizia a distruggere vari oggetti che la circondano, la Henwick si è lasciata cadere dalle mani una scultura in vetro che lei stessa avrebbe dovuto rompere alcuni istanti dopo. Il suo viso sconvolto in quei momenti di concitazione è però piaciuto così tanto ai produttori che alla fine, hanno deciso di includere quella scena in particolare nel montaggio finale di Glass Onion.