Glass Onion, Edward Norton ha appena scoperto di essere discendente di Pocahontas!

In un colpo di scena degno della saga di Knives Out, grazie a 'Finding Your Roots' l'attore Edward Norton ha appena scoperto di essere ufficialmente un discendente della vera Pocahontas.

L'attore del nuovo film Glass Onion A Knives Out Mystery disponibile su Netflix ha confermato una vecchia diceria sulla sua famiglia, che lo voleva imparentato nientemeno che con Pocahontas, la famosa donna Powhatan del XVII secolo che sposò il colono inglese John Rolfe nel 1614. Durante un recente episodio di "Finding Your Roots", Norton ha scoperto che Pocahontas è la sua dodicesima bisnonna.

"L'ho sempre ritenuta una tradizione di famiglia, questa storia", ha detto Norton all'ospite Henry Louis Gates Jr.. "Ma, beh, è assolutamente vero." Gates ha contestualizzato il fatto: "John Rolfe e Pocahontas si sono sposati il 5 aprile 1614. Shakespeare muore nel 1616, solo per mettere questa cosa in prospettiva. Pocahontas morì nel marzo 1617 a Grave's End, in Inghilterra, e John Rolfe morì intorno al marzo 1622." Norton ha risposto: “Non ci siamo spinti più lontano di così, a meno che non vogliate tornare all'epoca dei Vichinghi! Ma è una cosa che ti fa capire quanto siamo piccoli rispetto all'intera storia umana."

Tra gli altri antenati di Edward Norton risultano anche un soldato della Guerra Civile che scrisse ad Abraham Lincoln e un attivista sindacale del XIX secolo. È anche imparentato con un terzo bisnonno di nome John Winstead, che si dice possedesse schiavi durante un censimento del 1850 nella Carolina del Nord.

Nel frattempo, Glass Onion è diventato il terzo film più visto di sempre su Netflix.