Glass Onion, Daniel Craig è l'unico che potrebbe tornare nei sequel: parla Rian Johnson

Mentre si riflette sulla possibilità o meno di un prequel di Glass Onion, Rian Johnson ha parlato, in merito di un possibile terzo film di Knives Out, del ritorno assicurato di Daniel Craig. Il resto del cast, tuttavia, potrebbe non godere della stessa sorte.

Durante un'intervista per Demand Entertainment, è stato chiesto a Rian Johnson se nei sequel ci fosse la possibilità del ritorno di personaggi dei primi due film. Il regista, in maniera spiritosa, ha risposto dicendo:

"Se lo facessimo per uno dovremmo farlo per tutti, e poi Kathryn Hahn ci starebbe alle calcagna. E' un pacchetto unico".

Pare infatti che l'unico personaggio ricorrente sarà proprio Daniel Craig. Ogni sequel si occuperà di un caso differente, che vedrà dei personaggi sempre nuovi, ma il detective rimarrà lo stesso. Nonostante ciò, molti membri del cast di Glass Onion avrebbero grande piacere nel ritornare.

In attesa di aggiornamenti su un papabile sequel di Glass Onion, arriva la notizia di un gioco ispirato all'universo di Knives Out. Prodotto e ideato da un noto marchio di alcolici, il gioco potrà essere svolto da 6 o più giocatori e lo scopo è quello di stanare gli assassini prima di essere inevitabilmente uccisi, oppure quello di uccidere i partecipanti: dipende dal ruolo che capita ad inizio turno.