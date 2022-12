Glass Onion, il concept artist svela i primi look preparatori dei personaggi!

Con l'uscita di Glass Onion a scatenarsi non sono stati solo cast e regista ma anche tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte. Di recente il concept artist che ha lavorato ai look dei protagonisti ha pubblicato dei disegni realizzati per delineare al meglio i costumi dei vari personaggi.

Il profilo Instagram dell'artista Imogene Chayes è diventato una vetrina perfetta per i fan per esplorare le prime bozze e i primi schizzi realizzati per l'abbigliamento dei vari personaggi. Il concept artist è la mente dietro a look iconici sfoggiati nel film come quelli del Benoit Blanc di Daniel Craig o della Birdie Jay di Kate Hudson. In ogni caso il contributo dell'artista ha reso ancor più prezioso l'intero film. "Buone vacanze a tutti! Qualcuno ha visto #GlassOnion su Netflix? Ecco il primo look di Benoit Blanc a cui ho lavorato con l'immenso e talentuoso costumista @jeneags".

Nonostante Rian Johnson abbia avuto dei dubbi nel decidere il colpevole, sembra che non ci abbia messo molto a caratterizzare i suoi personaggi. Ogni ruolo è stato arricchito da un look imprevedibile capace di raccontare perfettamente ciòche ognuno di loro vuole trasmettere. Partendo dall'eleganza austera della politica interpretata da Kathryn Hahn fino al fashion sofisticato dell'influencer di Kate Hudson, ogni personaggio ha la sua cifra.

In occasione dell'uscita di Glass Onion non si può rimanere a secco di soprese. Recentemente un attore, che ha interpretato un sorprendente cameo nel film, ha svelato cosa vuol dire essere sposato con Benoit Blanc. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!