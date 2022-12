Glass Onion: come si piazza il sequel di Daniel Craig nella top10 all time di Netflix?

I dati ufficiali ci dicono che Glass Onion è il film più visto su Netflix con ben 82 milioni di ore di riproduzione streaming ottenute sulla piattaforma nel suo primo week-end di programmazione, ma come si classifica rispetto ai precedenti primati del servizio?

82,1 milioni di ore guardate a livello globale collocano il sequel di Rian Johnson con Daniel Craig leggermente indietro rispetto all'apertura di The Unforgivable del 2021 (85,9 milioni), che è il titolo più comparabile a Glass Onion nella classifica di Netflix dei suoi film più popolari di tutti i tempi, (il film di Sandra Bullock si trova alla posizione numero 8, con The Irishman e The Kissing Booth 2 dietro).

Naturalmente, questo non è un paragone perfetto: Glass Onion ha goduto di una premiere natalizia, il che significa che molte più persone erano in casa per guardare il film, mentre The Unforgivable è stato presentato in anteprima il 10 dicembre 2021, ma ciò che conta in questo caso è la 'tenitura' sui 28 giorni, la finestra temporale presa in considerazione da Netflix per la sua classifica: per esempio, The Grey Man ha debuttato con 88,6 milioni di ore guardate a luglio nel suo primo week-end di programmazione, appena 2,7 milioni in più di The Unforgivable, ma alla scadenza dei 28 giorni è arrivato al quarto posto all time con 253,9 milioni di ore di riproduzione, ben 40 milioni in più rispetto al conteggio finale di The Unforgivable (214,7 milioni dopo 28 giorni sulla piattaforma). Stessa cosa per Purple Hearts, che è stato presentato in anteprima la settimana dopo The Grey Man e ha accumulato solo 48,2 milioni di ore guardate nel suo primo week-end, per poi arrivare alla posizione 7 nella classifica all-time dopo 28 giorni con 228,7 milioni di ore di riproduzione.

Ricordiamo anche che il franchise di Knives Out ha segnato un investimento importante per Netflix, che nel 2021 ha pagato 450 milioni di dollari per i diritti di due sequel, più altri 40 milioni di dollari per il budget di produzione di Glass Onion. Resta ancora da vedere se la società otterrà o meno un solido ritorno sull'investimento.

