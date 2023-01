Glass Onion, Bautista rifiuta il paragone: 'Non sono il nuovo The Rock'

Lo stereotipo del wrestler che appende stivali e cinture ai chiodi e decide di dedicarsi alla recitazione prevede che il nostro si dedichi quasi esclusivamente a film action senza troppe pretese, magari nella speranza di puntare ai cinecomic e ai film per famiglie. Un discorso che vale anche per Dave Bautista?

Nient'affatto, almeno stando a quanto dichiarato dalla star di Knives Out: Glass Onion che, dopo aver già rifiutato i paragoni con The Rock e John Cena negli anni scorsi, è tornata a dire la sua sull'argomento: "Non ho mai voluto diventare il nuovo The Rock. Voglio essere semplicemente un ca**o di bravo attore, un attore rispettato" sono state le sue parole.

Una posizione che sembra in effetti trovare conferma nelle scelte professionali dell'ex-wrestler, che dopo essersi fatto amare dal pubblico in un ruolo leggero ma comunque non banale come quello di Drax in Guardiani della Galassia ha inanellato prestazioni notevoli in film più complessi come Blade Runner 2049, Spectre, Dune e, appunto, Knives Out: Glass Onion.

E voi, cosa ne pensate? Credete che abbia senso paragonare Dave Bautista ai suoi colleghi o pensate che il nostro faccia ormai parte di un'altra categoria? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro confronto tra Knives Out e Knives Out: Glass Onion.