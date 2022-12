Glass Onion, 'quell'attore' svela cosa vuol dire essere sposato con Benoit Blanc!

Uno dei momenti più amati di Glass Onion dai fan della celebre saga di Rian Johnson è stato sicuramente quello in cui si è esplorata la vita di Benoit Blanc durante la pandemia. In quei piccoli momenti, compare per la prima volta Philip, marito del detective interpretato da Daniel Craig.

La grande sorpresa è stata scoprire che, a prestare il volto al personaggio è stato niente poco di meno che il re della commedia romantica anni novanta: Hugh Grant. L'attore, durante una recente intervista con il collega Chris Pine, ha parlato di Glass Onion non sbottonandosi in maniera particolare poichè non tutti i presenti sembrava avessero visto il film.

Mentre sui social sono arrivate le prime reazioni al cameo in Glass Onion, Grant ha parlato di come è stato far parte del mondo creato da Johnson. "Si, sono sposato con James Bond" ha detto l'attore in maniera ironica, raccontando di aver partecipato per brevissimo tempo alle riprese. "È un momento piccolissimo Non so davvero perché volessero farlo, ma comunque, ho pensato che Knives Out fosse geniale, e quindi sì, ho detto perché no? Mi presento per qualche ora...". Il cameo si inserisce perfettamente nel contesto domestico della pandemia in cui, un Benoit Blanc in crisi, si ritrova a cercare ardentemente un caso.

Il secondo capitolo della saga di Knives Out sembra abbia confermato le già alte aspettative dei fan. Se vi va di scoprire qualcosa in più vi consigliamo la nostra recensione di Glass Onion. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!