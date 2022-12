Glass Onion, arrivano le prime reazioni social ad un sorprendente cameo!

Su Netflix Glass Onion continua a macinare successi. Le avventure del detective interpretato da Daniel Craig hanno nuovamente attirato l'attenzione del pubblico, insieme agli incredibili cameo presenti nel film. Primo tra tutti quello di un personaggio particolarmente vicino a Benoit Blanc.

Nonostante Rian Johnson avesse parlato del compagno di Benoit Blanc, è stato lo scoprire chi avrebbe vestito i panni dell'uomo nel film che ha suscitato le prime reazioni dei fan. Il personaggio, che compare per pochissimi secondi, non ottiene nessuna presentazione ufficiale, anzi, è un cameo talmente improvviso da lasciare lo spettatore senza parole. Ad aggiungersi al folto gruppo di star che hanno accettato di comparire nel film c'è anche colui che è stato il volto della commedia romantica anni Ottanta e Novanta: Hugh Grant.

Il cameo ha fatto esplodere una vera e propria bomba sui social network, in particolare su Twitter dove i fan della saga hanno iniziato a richiedere ironicamente una commedia romantica incentrata sui due personaggi o semplicemente una presenza maggiore di Grant nel terzo capitolo di Knives Out. In Glass Onion, l'attore veste i panni di Philip che ci viene presentato come il compagno di Benoit Blanc in una scena in cui l'uomo, durante il lockdown, va ad aprire la porta di casa per accogliere un ospite. Nonostante i due non condividano la scena è più he chiara l'intenzione di Johnson di rendere Blanc un personaggio queer.

Il secondo capitolo della saga diretta dal regista de Gli Ultimi Jedi e Looper sta ottenendo un significativo apprezzamento da parte della critica. Per approfondire la questione, vi consigliamo la nostra recensione di Glass Onion. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!