Glass Onion, arriva anche un gioco ispirato al film con Daniel Craig

In attesa dell'uscita di Glass Onion su Netflix, un noto marchio di bevande alcoliche ha pensato bene di creare un gioco ispirato al film con protagonista Daniel Craig nei panni del sempre attentissimo detective privato Benoit Blanc.

Crack the CLAW, questo il nome scelto per il gioco ambientato nell'universo di Knives Out, può essere svolto da 6 o più giocatori, grazie a dei particolari sottobicchieri che indicano il ruolo di ciascuno dei partecipanti per ogni tornata. Un giocatore, spesso l'host, faciliterà l'esperienza e fungerà da moderatore. I restanti giocatori sono segretamente divisi in due squadre, gli Ospiti - composti da Detective, Dottore e Vacanzieri - e gli Assassini.

L'obiettivo degli ospiti è identificare correttamente tutti gli assassini prima che muoiano. Il detective può identificare un assassino ogni notte. Il Dottore può scegliere una persona da salvare ogni notte, incluso se stesso. L'obiettivo degli assassini è ovviamente quello di uccidere tutti gli ospiti tranne uno prima di essere identificati. Vince la squadra che raggiunge per prima il suo obiettivo. E voi, sapreste fare meglio di Benoit Blanc?

Per adesso, non sappiamo ancora se questo gioco sarà disponibile anche in Italia ma nel frattempo, date uno sguardo ai character poster di Glass Onion e diteci nei commenti cosa vi aspettate da questa pellicola.