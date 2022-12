Glass Onion: 5 easter-egg (o indizi) nel film Netflix che forse vi sono sfuggiti

Se avete già visto il nuovo film Glass Onion su Netflix e volete conoscerne i segreti più nascosti, siete capitati nel posto giusto: il sequel di Rian Johnson è infatti pieno di segreti, easter-egg e indizi che potrebbero esservi sfuggiti.

La nuova (dis)avventura del detective Benoit Blanc di Daniel Craig, infatti, è tutta giocata sul nascondere easter-egg e/o indizi in bella vista per spingere l'occhio dello spettatore a guardare e riguardare per mettere gli eventi che si susseguono sempre sotto una nuova prospettiva. Ma se ve li siete persi, niente paura ... ecco 5 easter-egg nascosti in Glass Onion che potrebbero esservi sfuggiti:

GLASS ONION : il significato del titolo scelto da Rian Johnson per il sequel di Knives Out è triplice, dato che fa riferimento a 1) un bar fittizio al centro della trama, 2) la villa in cui si svolge il film e soprattutto 3) un brano dei Beatles , che risuona durante i titoli di coda. La canzone, tra l'altro, offre al film anche un collegamento tematico, dato che il testo di John Lennon prende in giro i fan che cercano di decodificare i brani del gruppo in cerca di significati e misteri...esattamente ciò che fa Blanc per lavoro.

