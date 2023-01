Glass Onion, ben 30 minuti inediti di backstage: la "puntata" gratis su YouTube!

Netflix ha pubblicato molti contenuti interessanti su Glass Onion, il sequel di Cena con delitto - Knives Out diretto da Rian Johnson. Ora lo streamer ha mostrato online un nuovo video backstage del film della durata di 30 minuti, con il cast e la troupe protagonisti in varie interviste e retroscena sulla lavorazione.

Insieme al video Netflix ha condiviso questa didascalia:"Lo sceneggiatore e regista di Glass Onion, Rian Johnson, il suo cast stellare e il suo team di maestranze discutono della realizzazione di un giallo ampiamente e con brio in chiave moderna. Con Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn e Leslie Odom jr., con Kate Hudson, Dave Bautista e tanti altri". Sul nostro sito trovate la recensione di Glass Onion.



Glass Onion è il secondo capitolo del franchise di Knives Out, con il ritorno dell'investigatore Benoit Blanc interpretato da Daniel Craig. In questo secondo capitolo il multimiliardario Miles Bron, proprietario dell'Alpha Industries, invita i propri amici ad una fuga su una sua isola greca privata. Il soggiorno viene scosso dal ritrovamento di una persona morta che obbligherà Blanc ad occuparsi delle indagini.



Il film ha ottenuto grande successo, tanto che Rian Johnson sta già lavorando al terzo capitolo del franchise, che tornerà alle ambientazioni americane del primo film dopo la deviazione ellenica del secondo Knives Out.

Scoprite qual è il giallo migliore di Rian Johnson tra Cena con delitto e Glass Onion.