Glass: il nuovo film di Shyamalan dovrebbe incassare $105 milioni al debutto

Vi ricordiamo che Glass arriverà in Italia domani giovedì 17 gennaio.

Nonostante le critiche negative ricevute dalla stampa americana - attualmente il film ha una percentuale di gradimento del 38% su Rotten Tomatoes - vale la pena ricordare che nel corso degli anni Unbreakable ha raggiunto lo status di cult, e c'è un fandom molto forse e appassionato pronto a sostenere il film a livello commerciale. Senza contare tutti quelli che lo hanno riscoperto grazie a Split, e che ora vogliono scoprire come si concluderà questa strana non-saga (della quale vi abbiamo parlato approfonditamente nel nostro speciale Unbreakable, Split e Glass: lo Shyamalan Cinematic Universe , uscito pochi giorni fa).

James McAvoy riprende il ruolo multiforme di Kevin Wendell Crumb, un uomo che soffre di un caso estremo di Disturbo dell'identità dissociativo ed è diviso in ben 24 personalità. Viene imprigionato in un ospedale psichiatrico con il machiavellico Mr. Glass di Samuel L. Jackson e David Dunn, interpretato da Bruce Willis.

Ricordiamo che i profitti non andranno esclusivamente alla Universal e alla Blumhouse, produttori e distributori anche di Split, ma saranno divisi anche con la Disney: la compagnia infatti, avendo distribuito Unbreakable nel 2000, distribuisce il film sul mercato internazionale tramite la Buena Vista International.

Il film negli Stati Uniti dovrebbe beneficiare non poco della celebrazione del Martin Luther King Day, e potrebbe arrivare addirittura a $120 milioni di dollari di incasso entro lunedì prossimo.

