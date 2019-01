Glass: un nuovo dietro le quinte mostra l'ossessione per il mondo dei fumetti

Universal Pictures ha diffuso in streaming un nuovo video dietro le quinte di Glass in cui viene analizzata l’ossessione dei personaggi per il mondo dei fumetti.

Nel video assistiano ad alcune scene inedite della pellicola di M. Night Shyamalan in cui lo stesso regista spiega in sottofondo, con l’aiuto di Sarah Paulson, James McAvoy e Samuel L. Jackson di come i suoi personaggi siano così ossessionati dal mondo dei comics, e di come la sua versione di cinecomic differisca da tutte le altre viste finora sul grande schermo.

Sempre nel filmato, il regista spiega proprio come sia stato il mondo dei fumetti a plasmare le storie che compongono Unbreakable, Split e Glass, mentre la Paulson prova a sintetizzare la psicologia dietro il suo personaggio, ovvero la psichiatra Ellie Staple.

Mentre vi scriviamo, Glass è al centro di una vera e propria spaccatura tra la critica internazionale: mentre negli Stati Uniti il film è stato bocciato quasi all’unanimità, in Europa la ricezione è stata sicuramente più tiepida; per sapere cosa ne pensiamo, vi rimandiamo alla nostra recensione del film.

Quello che è certo è che la Universal, con l’ausilio di Disney e Blumhouse, ha investito parecchio sul successo commerciale della pellicola, garantendo ingenti cifre per la sua promozione internazionale. Al momento il punteggio totalizzato dal film su Rotten Tomatoes non è dei migliori, ma le aspettative del pubblico rimangono comunque altissime.

In Italia, Glass arriverà nelle sale a partire dal 17 gennaio prossimo.