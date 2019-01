Glass: l'interpretazione di James McAvoy vi farà rimanere a bocca aperta

Quando l'abbiamo visto per la prima volta interpretare il personaggio di Kevin Wendell Crumb in Split, James McAvoy si è distinto per la bravura nel rappresentare un uomo con 24 personalità diverse. In Gass, cosa vedremo?

Beh, stando alle dichiarazioni del regista della pellicola, M. Night Shyamalan, l'attore sarà grandioso anche in questo trequel; pare infatti che quello che abbiamo visto in Split, con la fine della storia che ci mostra il personaggio di Beast, la Bestia, sia stato solamente un leggero "grattare la superficie" di quel che poi andremo a vedere nel film successivo, uscito in Italia il 17 gennaio e attualmente in programmazione.

A quanto pare, le numerose identità di James McAvoy saranno rivisitate in Glass e questa volta l'attore interpreterà 20 personaggi dell'Orda. Parlando con M. Night Shyamalan, Cinemablend ha scoperto che:

"C'erano applausi a scena aperta sul set del film. Strabiliante. La gente che lavorava con noi tutti i giorni voleva rimanere sempre sul set per vedere cosa faceva James. È stato incredibile da guardare. Ripresa dopo ripresa, solo performance specifiche incredibili. Anche gli altri attori erano ammirati. Lui è qualcos'altro. Ha regalato la performance che vale per un'intera generazione secondo me. Voglio dire, [una] singola performance davvero irripetibile."

Del resto questo non è difficile da credere; in Split, McAvoy è passato da una personalità all'altra senza soluzione di continuità: quando interpretava il diciannovenne Hedwig, potevi vedere l'innocenza nei suoi occhi e quando interpretava Patricia potevate facilmente immaginare come le identità si vedessero chiaramente distinte le une dalle altre, quando si guardavano allo specchio. Split, purtroppo, è una pellicola che sconfina nel genere horror e, se non fosse stato per questo, di certo James McAvoy avrebbe potuto guadagnare più di qualche riconoscimento per la sua incredibile interpretazione del personaggio multisfaccettato di Kevin Wendell Crumb e il fatto che i membri della crew e del cast non volessero lasciare il lavoro prima di vedere la performance giornaliera dell'attore, lascia presagire quanta bravura l'attore abbia portato sul set. Curiosi di vedere Glass? Ditecelo pure nei commenti.

Ecco di cosa parla il film:

in Glass, nuovo action thriller diretto da M. Night Shyamalan, vedremo il seguito delle storie raccontate prima in Unbreakable - Il Predestinato, film del 2000, e in Split, pellicola uscita invece nel 2016; entrambi questi due prequel sono stati scritti e diretti dallo stesso regista di Glass, Shyamalan, che ha creato un vero e proprio universo supereroistico molto lontano dai canoni a cui ormai ci hanno abituato pellicole come quelle del Marvel Cinematic Universe o del DC Extended Universe. Interpretato da Samuel L. Jackson, James Mcavoy, Bruce Willis e da Sarah Paulson, Glass vede il personaggio di David Dunn - Willis - inseguire la Bestia di Kevin Wendell Crumb, in un susseguirsi di accadimenti sempre più pericolosi. Elijah Price invece, noto come “l’Uomo di Vetro”, emergerà dall’ombra e rivelerà di essere in possesso di segreti decisivi che riguardano entrambi gli altri due protagonisti della storia.