Glass incassa 4 milioni di dollari dalle anteprime notturne del giovedì!

Glass di M. Night Shyamalan esce oggi nelle sale statunitensi e già nelle anteprime del giovedì notte ha incassato oltreoceano circa 4 milioni di dollari. Un risultato niente male.

Questa cifra segna il maggior incasso per il regista dalle anteprime del giovedì, battuto il suo precedente record di 3 milioni ottenuto all’uscita de L’ultimo dominatore dell’aria, mentre Split si era fermato a 2 milioni. È chiaramente un indicatore di quanto il pubblico stesse aspettando con ansia quest’ultimo capitolo della trilogia iniziata diciannove anni fa con Unbreakable. I biglietti già venduti da Fandango hanno registrato vendite per 14.6 milioni di dollari, con gli analisti che prevedono un incasso totale in tre giorni di circa 40 milioni, che potrebbero arrivare a 50 milioni in quattro giorni.

Considerando che il budget della pellicola si aggira sui 20 milioni di dollari (ai quali vanno aggiunte le spese per la promozione), Glass potrebbe recuperare immediatamente la spesa effettuata e cominciare a guadagnare più in fretta del previsto (e questo nonostante le recensioni non esaltanti negli Stati Uniti, mentre in Europa il film è stato accolto dalla critica in maniera più positiva).

Glass, secondo le ultime dichiarazioni di Shyamalan, sarà l’ultimo film ambientato in questo universo: “Si, direi che è l'ultima volta che vediamo questi personaggi. Ho tante storie originali che mi piacerebbe raccontare. Sono un filmaker originale, voglio continuare a raccontare storie nuove e introdurre personaggi nuovi”.

Nelle sale italiane, il film è approdato ieri, 17 gennaio; su queste pagine potete leggere la nostra recensione del film con Samuel L. Jackson, Bruce Willis e James McAvoy protagonisti.