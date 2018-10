Glass, il film di M. Night Shyamalan torna a mostrarsi anche nel nuovo trailer italiano

Dopo il nuovo trailer in lingua originale, l'attesissimo Glass di M. Night Shyamalan (terzo capitolo dell'Universo Narrativo del regista dopo Unbreakable e Split) torna adesso a mostrarsi in tutto il suo potenziale nel trailer in italiano, rilasciato poche ore dopo il primo.

Nel film scritto sempre dal visionario e controverso regista tornerà il trio di protagonisti composto da Bruce Willis nei panni David Dunn, Samuel L. Jackson in quello Elijah Price alias Mr. Glass e James McAvoy nel ruolo di Kevin Wendell Crumb ovvero L'Orda. Sarah Paulson sarà invece una psichiatra specializzata in persone che credono di essere dei supereroi e tenterà di aiutarli.

In realtà i tre protagonisti principali avranno dei nuovi nomi: The Overseer il primo, Mastermind il secondo e La Bestia il terzo.



Come rivelato dallo stesso Shyamalan nel corso del panel al Comic-Con, grande risalto sarà dato alle personalità di Kevin. Su schermo vedremo infatti ben 21 personalità differenti delle 24 totali, il che darà modo a McAvoy di brillare dai grandi, che già lo hanno elogiato per la sua incredibile interpretazione (o interpretazioni?).



Glass vedrà nel cast anche Anya Taylor-Joy (Casey Cooke), Spencer Treat Clark(Joseph Dunn, figlio di David), Luke Kirby e Charlayne Woodard (madre di Elijah Price), per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 17 gennaio 2019.