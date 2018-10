Glass, David Dunn ha un nuovo nome da supereroe nel nuovo motion poster

Ieri è toccato al motion poster dedicato al Kevin Wendell Crumb aka La Bestia interpretato da James McAvoy, oggi invece è il turno di quello dedicato al David Dunn di Bruce Willis, uno dei tra grandi protagonisti dell'attesissimo Glass di M. Night Shyamalan, terzo capitolo del suo Universo Narrativo.

Per l'occasione ci viene anche rivelato il soprannome ufficiale da supereroe con il quale sarà chiamato Dunn, che ricordiamo è dotato di super forza e invulnerabilità. In inglese sarà chiamato The Overseer, che in italiano è traducibile ne Il Sopraintendente.



Nel film scritto sempre dal visionario e controverso regista tornerà il trio di protagonisti composto da Bruce Willis nei panni David Dunn, Samuel L. Jackson in quello Elijah Price alias Mr. Glass eJames McAvoy nel ruolo di Kevin Wendell Crumbovvero L'Orda. Sarah Paulson sarà invece una psichiatra specializzata in persone che credono di essere dei supereroi e tenterà di aiutarli.



Come rivelato dallo stesso Shyamalan nel corso del panel al Comic-Con, grande risalto sarà dato alle personalità di Kevin. Su schermo vedremo infatti ben 21 personalità differenti delle 24 totali, il che darà modo a McAvoy di brillare dai grandi, che già lo hanno elogiato per la sua incredibile interpretazione (o interpretazioni?).



Glass vedrà nel cast anche Anya Taylor-Joy (Casey Cooke), Spencer Treat Clark(Joseph Dunn, figlio di David), Luke Kirby e Charlayne Woodard (madre di Elijah Price), per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 17 gennaio 2019.