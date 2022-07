Il Gladiatore, Russell Crowe porta la famiglia al Colosseo: 'Il mio vecchio ufficio'

In questi giorni Russell Crowe si trova a Roma per alcune ricerche relative al suo prossimo progetto cinematografico, in cui ritrarrà Padre Gabriele Amorth, uno dei massimi esperti di esorcismo di Santa Romana Chiesa e che inizierà a girare a settembre in Irlanda. Tra una ricerca e l'altra, l'attore ha portato ovviamente la famiglia al Colosseo.

L'attore, infatti, per questa sua rapida escursione, non dimentica i luoghi in cui venne girato il film che gli valse il Premio Oscar come miglior attore protagonista, Il Gladiatore di Ridley Scott. Crowe ha ricordato il ruolo con affetto, tant'è che nella didascalia che accompagna la foto di famiglia fa riferimento al Colosseo come al "suo vecchio ufficio". Dopodiché la famiglia Crowe si è fiondata su un altro dei luoghi simbolo della città, la Fontana di Trevi, che l'attore non ha esitato a definire come "uno dei miei posti preferiti al mondo".

Nel film The Pope's Exorcist, cui facevamo riferimento poc'anzi, Crowe interpreterà Padre Gabriele Amorth, il leggendario prete italiano che ha eseguito oltre 100.000 esorcismi per il Vaticano. Il prete è deceduto nel 2016, ma ha lasciato un numero significativo di resoconti. Il film ha infatti tratto le sue informazioni da due volumi bestseller, intitolati An Exorcist Tells His Story e An Exorcist: More Stories.

Si tratta dell'ennesimo ruolo per Russell Crowe, che ha recentemente terminato le riprese di Kraven The Hunter e del suo ultimo lavoro da regista Poker Face. L'attore è nelle nostre sale con Thor: Love and Thunder di Taika Waititi e The Greatest Beer Run Ever di Peter Farrelly progetto realizzato per la piattaforma streaming AppleTV+.

Non dimentichiamo, infine, che da anni si accenna all'entrata in produzione di Il Gladiatore 2, con Ridley Scott che è sempre fermamente convinto che il film verrà realizzato. Resta solo da capire quando.