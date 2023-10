Il gladiatore, Russell Crowe approva la sua statua di cioccolato:'Disponibile a mangiarla'

Nonostante una carriera lunga e ricca di personaggi entrati nell'immaginario comune dei cinefili, Russell Crowe è conosciuto in tutto il mondo principalmente per il ruolo di Massimo Decimo Meridio nel film Il gladiatore, diretto da Ridley Scott. Ora l'attore neozelandese ha ottenuto letteralmente un nuovo dolce riconoscimento.

Crowe qualche giorno fa ha condiviso la foto di una statua realizzata in cioccolato e modella sul suo personaggio nel kolossal del 2000, ruolo per il quale ha vinto il suo unico premio Oscar:"Alcune persone ottengono statue di bronzo. Alcune in marmo. A Malta mi hanno fatto di... cioccolato!!!".



"Sarò disponibile a mangiarla" ha dichiarato l'attore. La scultura, come riporta il Guardian, è apparsa sabato all'annuale festival del cioccolato di Hamrun, tenutosi nel cuore di Malta, un evento che lo scorso anno è stato capace di attirare ben 25.000 persone.



Giunto alla tredicesima edizione, il festival presenta un'esposizione di opere d'arte realizzate con il cioccolato. In precedenza erano state create statue anche di Elvis, un Minion e Johnny Walker, omonimo scozzese del marchio di whisky.



Tra l'altro, Malta è una delle location delle riprese del sequel de Il gladiatore 2, che vedrà protagonista Paul Mescal nei panni di Lucio Vero, figlio di Lucilla, interpretata da Connie Nielsen.

Nel film non tornerà invece Russell Crowe.



