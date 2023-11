Il Gladiatore, che paura quelle tigri per Russell Crowe: 'C'è mancato poco!'

Il Gladiatore di Ridley Scott è stato una vera e propria pietra miliare per il nuovo millennio cinematografico, godendo di un clamoroso successo di pubblico e critica, come dimostrano le sette candidature ai premi Oscar e le conseguenti 5 prestigiose vittorie, in primis la statuetta come Miglior Film.

Negli ultimi anni si è tornati a parlare delle gloriose vicende di Massimo Decimo Meridio grazie alla conferma del sequel, Il Gladiatore 2, diretto sempre da Ridley Scott, atteso da più di 20 anni. Le notizie sul nuovo ambizioso progetto non fanno altro che alimentare la curiosità e l'attesa dei fan; tuttavia, nelle ultime ore, il regista è tornato a parlare della prima pellicola del 2000.

Come ben noto, l'ex generale romano esiliato dal Commodo di Joaquin Phoenix torna a Roma nei panni di gladiatore, combattendo aspramente tra le fosse del Colosseo contro uomini ed animali. In una precisa scena della pellicola, Commodo aggiunge alla sfida anche alcune tigri per mettere alla prova la forza e l'abilità di Massimo.

La sfida, a quanto pare, fu ardua anche sul set; Ridley Scott, infatti, in un'intervista a Vanity Fair ha rivelato l'estrema difficoltà alla quale è andato incontro Russel Crowe nel girare la sequenza. "[La tigre era] alta più di 3 metri e c'erano due ragazzi su una catena con un anello nel pavimento per domarla. Russell dava il via e quando cadeva all'indietro la tigre usciva dal buco; allora Russell rotolava via, e diceva: 'Dannazione, c'è mancato poco!'".

A posteriori, il buon interprete di Massimo può affermare che la fatica e il timore sono valsi assolutamente la pena; forse proprio la difficoltà nel girare la particolare scena è stata in grado di conferire una dose di realismo non indifferente coinvolgendo appieno lo spettatore, capace di immedesimarsi appieno negli sforzi del protagonista.

Il Gladiatore 2 "sarà speciale" a detta di Russell Crowe; nonostante la star non sia coinvolta in prima persona nel sequel, vogliamo fidarci ugualmente, speranzosi di poter tornare a provare emozioni quantomeno avvicinabili a quelle trasmesse dal primo, indimenticabile capitolo.