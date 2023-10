Il gladiatore è il miglior film storico? La top 10 di Rotten Tomatoes

Il genere storico nel cinema ha sempre affascinato gli spettatori, che nei lungometraggi ambientati in epoche passate ritrovano spesso un'epica che altri generi faticano a raggiungere. Ma quali sono, secondo i voti di Rotten Tomatoes, i migliori dieci film storici nella storia del cinema? È Il gladiatore di Ridley Scott?

Al decimo posto si piazza Apocalypto di Mel Gibson (66%), che racconta la storia di un membro della tribù Maya che viene rapito da una comunità indigena nemica. Nono posto per L'ultimo samurai di Edward Zwick (66%), dramma action con il leader dell'esercito americano che viene rapito dai samurai, rimanendo affascinato e assorbito dalla loro cultura.



Ancora Mel Gibson protagonista all'ottavo posto con Braveheart - Cuore impavido (76%), basato sulla vera storia di Sir William Wallace, che combatté contro la Gran Bretagna nella prima guerra d'indipendenza scozzese. Niente podio ma un onorevole settimo posto per Il gladiatore (80%), con Russell Crowe nei panni di un generale dell'impero romano che viene tradito e ridotto in schiavitù, prima di 'rinascere' nelle vesti di gladiatore. Non perdetevi le migliori interpretazioni di Russell Crowe.



Sesto posto appannaggio ancora di Ridley Scott, che con The Last Duel (85%) racconta la storia di una nobildonna francese che accusa un uomo di stupro e porterà all'ultimo duello legale in Francia. Al quinto posto ecco The Northman di Robert Eggers (85%), la storia di un vichingo che cerca vendetta per l'omicidio di suo padre. Quarto posto per L'ultimo dei Mohicani (94%) con uno straordinario Daniel Day-Lewis nella storia di un uomo bianco cresciuto con i Nativi americani. Il capolavoro di Sergio Leone, C'era una volta il West (98%) si piazza al terzo posto: la storia di due pistoleri che proteggono una vedova da un gangster che vuole la terra del suo defunto marito.

Al secondo posto La tigre e il dragone (98%) di Ang Lee, un film sull'amore proibito nell'antica Cina. Chiude la classifica al primo posto il capolavoro di Akira Kurosawa, I sette samurai (100%), che narra le vicende di una banda di samurai che difende un villaggio da un gruppo di assaltatori.