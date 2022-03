Il Gladiatore, Massimo Decimo Meridio è realmente esistito?

Il Gladiatore, pur non avendo la pretesa di porsi come un documentario sull'Antica Roma, poggia comunque le sue basi su fatti realmente accaduti e personaggi realmente esistiti: cerchiamo di capire, dunque, quanto c'è di vero nell'amatissimo film di Ridley Scott... E, soprattutto, nella figura del suo protagonista!

Alcuni personaggi presenti nel film del 2000 sono effettivamente parte della storia di Roma: c'è poco da dire su figure come Marco Aurelio, Commodo o Lucilla, esaustivamente trattate da qualunque libro di storia. E Massimo Decimo Meridio, invece?

Il protagonista interpretato da Russell Crowe è un personaggio completamente inventato, e mai realmente esistito all'epoca degli antichi romani: è comunque risaputo che Scott abbia preso spunto da personaggi reali come Marco Nonio Macrino, generale romano vissuto proprio durante l'epoca di Marco Aurelio e, proprio come Massimo Decimo Meridio, forte delle simpatie dell'imperatore.

Un'altra personalità dell'epoca a cui Ridley Scott attinse per delineare il personaggio di Russell Crowe è inoltre Gaio Avidio Cassio, generale che arrivò addirittura a proclamarsi imperatore una volta ricevuta la falsa notizia della morte di Marco Aurelio. Insomma, per quanto personaggio di finzione, il nostro Massimo Decimo Meridio non difetta certo in quanto a riferimenti storici piuttosto concreti! A proposito del protagonista del film, intanto, scopriamo insieme perché Russell Crowe rifiutò Il Gladiatore prima di cambiare idea.