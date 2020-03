Il Gladiatore: il kolossal di Ridley Scott torna al cinema per il 20esimo anniversario

Il Gladiatore, film fra i più amati delle carriere del regista Ridley Scott e la star Russell Crowe, tornerà nei cinema statunitensi in occasione del ventesimo anniversario della sua uscita originale.

Il film, uscito nel 2000 e divenuto uno dei primi dvd più venduti sul mercato (nell'epoca in cui i dvd iniziavano a prendere piene sul mercato home-video) tornerà finalmente sul grande schermo dando la possibilità a chi lo ha conosciuto solo da casa di vederlo per la prima volta al cinema.

L'opera, che riportò in auge il genere peplum, vinse il premio per il miglior film agli Academy Awards 2001 e ancora oggi è considerato come una delle migliori opere di Ridley Scott, che però venne soltanto nominato per la miglior regia senza riuscire a vincere (il premio andò a Steven Soderbergh per Traffic). In totale il film portò a casa cinque statuette (su dodici candidature), e soprattutto influenzò un'intera generazione di drammi d'azione storici in costume, che negli anni successivi iniziarono a ripopolare i cinema di tutto il mondo. Oltre a consacrare la stella di Crowe, inoltre, lanciò definitivamente la carriera di Joaquin Phoenix, che ottenne la sua prima nomination agli Oscar in qualità di non protagonista.

Per il suo 20esimo anniversario, il film torna nei cinema statunitensi per tre giorni ad aprile in una presentazione speciale di Fathom Events e Paramount Pictures. Nel 2000 il film ha guadagnato oltre $460 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il secondo film con il maggior incasso a livello globale di quell'anno.

In aggiunta alla ridistribuzione speciale, Il Gladiatore sarà disponibile anche in una nuova edizione limitata con steelbook in 4K Ultra HD, che sarà in vendita dal 5 maggio 2020.

Voi avete mai visto Il Gladiatore al cinema? Vorreste che l'iniziativa arrivasse anche in Italia? Ditecelo nei commenti. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle ultime notizie sul sequel de Il Gladiatore e ad un recente e molto apprezzato discorso di Russell Crowe sul cambiamento climatico.