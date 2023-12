Da Il Gladiatore a Heat: 5 cult indimenticabili che stanno per tornare con un sequel

A Hollywood ci sono tantissimi sequel in lavorazione, oltre 130, ma alcuni sono più attesi di altri: in particolare, in questo articolo abbiamo riunito 5 sequel di cult indimenticabili che arriveranno nei prossimi anni.

Heat 2 : il secondo capitolo della saga crime di Michael Mann, basato sull'omonimo romanzo pubblicato nel 2022 e pensato sia come prequel che sequel di Heat del 1995, con una struttura alla 'Padrino: Parte 2' e una storia ambientata nel 1989 e nel 2000, ovvero prima e dopo gli eventi del film originale. Per saperne di più, ecco che cosa ha detto Michael Mann a proposito di Heat 2.

: il secondo capitolo della saga crime di Michael Mann, basato sull'omonimo romanzo pubblicato nel 2022 e pensato sia come prequel che sequel di Heat del 1995, con una struttura alla 'Padrino: Parte 2' e una storia ambientata nel 1989 e nel 2000, ovvero prima e dopo gli eventi del film originale. Per saperne di più, ecco che cosa ha detto Michael Mann a proposito di Heat 2. Il gladiatore 2 : il sequel de Il gladiatore, nuovamente diretto da Ridley Scott ma senza Russell Crowe e Joaquin Phoenix. Il film avrà per protagonista Paul Mescal nei panni di Lucio, il nipote di Commodo già presente nel primo capitolo, oggi cresciuto e di ritorno a Roma dopo aver passato tutta la sua giovinezza a vagabondare in lungo e in largo per i luoghi più sperduti dell'Impero.

: il sequel de Il gladiatore, nuovamente diretto da Ridley Scott ma senza Russell Crowe e Joaquin Phoenix. Il film avrà per protagonista Paul Mescal nei panni di Lucio, il nipote di Commodo già presente nel primo capitolo, oggi cresciuto e di ritorno a Roma dopo aver passato tutta la sua giovinezza a vagabondare in lungo e in largo per i luoghi più sperduti dell'Impero. Inside Out 2 : la Pixar ha spesso lasciato il segno con i sequel dei suoi capolavori, lo insegnano la saga di Toy Story e Gli Incredibili 2, ma Inside Out ha sempre avuto un posto speciale nel cuore dei fan e di tutti gli amanti del cinema, diventando all'epoca della sua uscita uno dei pochi film d'animazione nella storia in grado di ottenere una nomination agli Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Il sequel saprà fare di meglio?

: la Pixar ha spesso lasciato il segno con i sequel dei suoi capolavori, lo insegnano la saga di Toy Story e Gli Incredibili 2, ma Inside Out ha sempre avuto un posto speciale nel cuore dei fan e di tutti gli amanti del cinema, diventando all'epoca della sua uscita uno dei pochi film d'animazione nella storia in grado di ottenere una nomination agli Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Il sequel saprà fare di meglio? Beetlejuice 2 : il nuovo film di Tim Burton uscirà ben 36 anni dopo l'amato capitolo originale, con e vedrà il ritorno di Winona Ryder al fianco della star di Mercoledì Jenna Ortega, nel ruolo di sua figlia. Il cast omprenderà anche Monica Bellucci, Willem Dafoe, Justin Theroux e Catherine O'Hara.

: il nuovo film di Tim Burton uscirà ben 36 anni dopo l'amato capitolo originale, con e vedrà il ritorno di Winona Ryder al fianco della star di Mercoledì Jenna Ortega, nel ruolo di sua figlia. Il cast omprenderà anche Monica Bellucci, Willem Dafoe, Justin Theroux e Catherine O'Hara. Nausicaa della valle del vento: l'unico titolo non confermato ufficialmente di questo elenco, ma non potevamo lasciarlo fuori dopo le ultime indiscrezioni sul sequel di Nausicaa della valle del vento, che potrebbe essere il prossimo film di Hayao Miyazaki dopo il successo della sua opera più recente, Il ragazzo e l'airone, in arrivo in Italia dall'1 gennaio 2024.

Quali tra questi titoli attendente di più? E quali sequel che non compaiono in questa lista non vedete l'ora di vedere? Ditecelo nei commenti.