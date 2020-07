Il gladiatore, Hans Zimmer mostra il disco di platino della colonna sonora: la foto!

Una delle colonne sonore più famose nella storia del cinema ha ottenuto un prestigioso riconoscimento. Si tratta della soundtrack de Il gladiatore, film uscito nelle sale esattamente vent'anni fa per la regia di Ridley Scott, che ha ottenuto il disco di platino, mostrato dal compositore Hans Zimmer in una foto pubblicata sui social.

Zimmer ha annunciato ai fan la notizia pubblicando una sua immagine che lo ritrae con in mano il disco di platino della colonna sonora.

La soundtrack de Il gladiatore ha contribuito a creare negli anni quella dimensione iconica che contraddistingue il film, con Russell Crowe nei panni del generale Massimo Decimo Meridio. Una musica meravigliosa che è riuscita ad entrare nell'immaginario contemporaneo e che ha valorizzato ulteriormente il film.



Il gladiatore racconta la storia del generale Massimo Decimo Meridio, prescelto dall'imperatore Marco Aurelio come suo successore e per questo inviso al malvagio Commodo (Joaquin Phoenix), figlio legittimo di Marco Aurelio e desideroso di diventare imperatore.

Dopo l'uccisione della sua famiglia ed esser ridotto in schiavitù, Massimo inizierà un percorso di vendetta nei confronti di Commodo che lo porterà a diventare un coraggioso gladiatore in cerca di giustizia.

Nel cast del film anche Joaquin Phoenix, Richard Harris e Connie Nielsen. Su Everyeye trovate un approfondimento sulle dieci curiosità legate a Il gladiatore, mentre Russell Crowe ha raccontato che nessuno voleva che Massimo sopravvivesse nel finale.