Il gladiatore 2, il trailer uscirà nei prossimi giorni? Tutto quello che sappiamo

Il trailer de Il gladiatore 2 uscirà nei prossimi giorni? Dopo il reveal online del primo logo ufficiale de Il gladiatore 2 la febbre per il nuovo film di Ridley Scott è schizzata alle stelle: ecco tutto quello che sappiamo.

Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali in merito, in queste ore si vocifera della presenza di un possibile trailer de Il Gladiatore II al CinemaCon, evento annuale di Las Vegas che ha aperto i battenti da ieri lunedì 8 aprile: dal 'fronte' i giornalisti hanno infatti rivelato che in queste ore CBS e Paramount hanno installato diverso materiale promozionale per il film a Las Vegas, e con la data d'uscita fissata per il 22 novembre i tempi sembrerebbero maturi. Del resto già in precedenza si era parlato di un possibile trailer de Il Gladiatore II allo scorso Super Bowl, ma dopo aver mancato quell'appuntamento il CinemaCon sembra il palcoscenico ideale per il ritorno dell'Antica Roma firmata Ridley Scott.

Ricordiamo che il protagonista del nuovo capitolo sarà Pedro Pascal, nei panni di Lucio Vero (il nipote di Commodo nel primo film). Nel cast all-star figurano anche Joseph Quinn, Denzel Washington, Pedro Pascal, Fred Hechinger e May Calamawy, oltre al ritorno di Connie Nielsen, Derek Jacobi e Djimon Hounsou, tutti di nuovo nei loro ruoli del film originale.

