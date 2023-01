Il gladiatore 2, Timothée Chalamet sarà nel cast? Risponde l'agente della star!

A più di vent'anni di distanza dal pluripremiato kolossal Il gladiatore, diretto da Ridley Scott e con Russell Crowe protagonista, sta per concretizzarsi il sequel tanto atteso, che dovrebbe prevedere Paul Mescal nel ruolo principale, Lucio Vero, figlio di Lucilla, interpretata nel primo film da Connie Nielsen.

Paul Mescal è stato scelto in Il gladiatore 2, secondo le ultime novità, dopo un provino svolto anche da Timothée Chalamet, Miles Teller e Austin Butler. Tuttavia, una di queste star afferma di non aver mai sostenuto l'audizione per Il gladiatore 2.



Secondo il rappresentante di Timothée Chalamet, la star di Chiamami col tuo nome non si cimenta in un provino da quasi un decennio e recentemente era troppo impegnato nelle riprese di Dune 2 per cimentarsi in un nuovo progetto.

La smentita è arrivata tramite un tweet:"So che uno di questi attori ha girato un film in Medio Oriente negli ultimi mesi e non fa per niente audizioni da più di 7 anni" ha scritto Brian Swardstrom.



Il gladiatore è uno dei film più famosi nella storia del cinema. Uscito nelle sale nel 2000, il lungometraggio racconta la storia del generale romano Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, che dopo aver condotto i propri legionari ad un'ennesima vittoria è ansioso di tornare dalla propria famiglia. Le cose cambiano quando l'imperatore Marco Aurelio, ormai anziano e stanco, gli chiede di diventare sovrano dell'impero al posto del figlio ed erede legittimo Commodo.

Il cast del film comprende anche Joaquin Phoenix, Richard Harris e Oliver Reed.



"Amo fare film in costume" ha dichiarato Scott "Amo la ricerca, amo creare una sorta di atmosfera di un'epoca. Penso a quello che abbiamo fatto con il primo gladiatore. Non mi piace essere critico con cose che sono successe prima ma onestamente non ero il più grande fan delle epopee romane di Hollywood".

Rispetto a quanto accadde con il primo film, lo script di Il gladiatore 2 ha soddisfatto sin da subito Ridley Scott, che ha dichiarato di ritenerlo 'una buona base'.