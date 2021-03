Il Gladiatore 2 è ancora in sviluppo, Connie Nielsen: 'Aspettiamoci un film diverso'

La notizia di Ridley Scott al lavoro su un sequel de Il Gladiatore è arrivata per la prima volta a novembre 2018, ma da allora abbiamo avuto pochissimi aggiornamenti. Il regista ha attualmente in cantiere due pellicole, House of Gucci con Lady Gaga e Kitbag con Joaquin Phoenix, ma quando potrà dedicarsi finalmente al progetto?

Stando a Connie Nielsen, interprete di Lucilla nel kolossal del 2000, Il Gladiatore 2 è ancora in sviluppo e Scott potrebbe iniziare a metterci le mani proprio una volta terminati i suoi impegni con i film citati in precedenza. "So che è in programma, quindi vediamo quando potrà lavorarci Ridley Scott. So che ha in cantiere uno o due altri film, e poi penso che abbia in programma di girare questo, ma non sono del tutto sicura di a che punto è lo sviluppo" ha dichiarato l'attrice in una recente intervista con Collider.

Per quanto riguarda le sue aspettative, la Nielsen ha affermato che potremmo trovarci di fronte ad una pellicola molto diversa rispetto a quella originale. "Ovviamente sarebbe fantastico, e so che molto persone vorrebbero vederne di più. Penso che tutti noi dovremo vederlo come un film separato e diverso, sai? - ha aggiunto - Ma con alcune delle emozioni e dei valori che hanno reso Il Gladiatore così potente per così tante persone. Tirrania contro libertà e la volontà di fare ciò che deve essere fatto per liberare un popolo. E non credo che sarebbe stato lo stesso se fosse stato solo un grande spettacolo. Doveva esistere all'interno di una sfera di valori."

Voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere un sequel del film con Russel Crowe? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo ai dettagli sull'ambientazione de Il Gladiatore 2.