Il gladiatore 2, svelato il ruolo di Denzel Washington: sarà anche lui un gladiatore?

In attesa di capire se Il gladiatore 2 sarà rinviato per via dei numerosi rallentamenti causati degli scioperi di Hollywood, il regista Ridley Scott ha avuto modo di anticipare qualche dettaglio in più sull'attesissimo sequel, in particolare per quanto riguarda il ruolo di Denzel Washington.

In un'intervista con Total Film Magazine in vista dell'uscita del suo nuovo film Napoleon, che lo riunirà alla star del primo Gladiatore Joaquin Phoenix, Scott ha rivelato che il personaggio di Denzel Washington ne Il gladiatore 2 sarà un gladiatore che si è guadagnato la libertà anni prima degli eventi del film, a forza di combattimenti e uccisioni: "Per quanto riguarda il personaggio di Denzel, dovete sapere che all'epoca c'erano tantissimi di gladiatori che riuscivano guadagnarsi la libertà rimanendo in vita. Questo era l'accordo, diciamo", ha detto il regista. "Quindi con il suo personaggio abbiamo voluto andare in profondità in questo argomento. Da dove viene? Come è diventato un gladiatore? È stato marchiato sul petto e registrato come schiavo anni prima. Ecco come entra nella storia".

Tuttavia, il regista ha spiegato che l'ex gladiatore di Denzel Washington è amareggiato dalla sua libertà: "Oggi è un ragazzo ricco che però è ancora molto arrabbiato, porta ancora rancore", ha detto. Rispetto moltissimo Denzel. Non dovrei definirlo un vecchio d'oro - mi ucciderebbe, cazzo - ma è quello che è", ha scherzato Ridley Scott.

Ricordiamo che Il Gladiatore 2 si concentrerà su Lucio, il nipote di Commodo che il generale Massimo di Russell Crowe salvava nel film originale. Paul Mescal (Normal People, God's Creatures, Aftersun) interpreterà il protagonista, col cast che includerà anche Pedro Pascal (The Mandalorian, The Last of Us) e Barry Keoghan (Eternals, The Banshees of Inisherin), oltre a tanti attori di ritorno dal primo episodio.

