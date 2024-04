Il gladiatore 2, svelato il primo logo ufficiale del sequel di Ridley Scott

Presumiamo che Ridley Scott sia finalmente riuscito a tornare a casa, dato che in queste ore sembrerebbe ufficialmente iniziata la campagna marketing de Il gladiatore 2.

A pochissime ore dall'inizio del CinemaCon, infatti, dal CinePOP è arrivata la prima foto del logo de Il gladiatore 2, che può essere visto nel post disponibile in calce all'articolo: l'allestimento di presentazione del film durante l'evento include, oltre a tre statue che replicano le opere di era romana, anche uno scudo attaccato che funge da sorta di poster per il film comprendente anche un logo per il film, stilizzato come Gladiatore II: all'interno, si può leggere chiaramente la frase "Ciò che facciamo nella vita riecheggia nell'eternità", una celebre battuta di Russell Crowe nel film originale.

Dopo Napoleone, Ridley Scott è tornato all'antica Roma e ha diretto Il Gladiatore 2 da una sceneggiatura di David Scarpa. Connie Nielsen (Lucilla) e Derek Jacobi (Gracco) torneranno dal primo film insieme Djimon Hounsou, tutti nei loro ruoli originale al fianco delle new entry: il protagonista Paul Mescal nei panni di Lucio Vero, personaggio interpretato da Spencer Treat Clark nel film del 2000. Nel cast figurano anche Joseph Quinn, Denzel Washington, Pedro Pascal, Fred Hechinger e May Calamawy.

Il gladiatore 2 uscirà a novembre. Per altri contenuti scoprite il cast completo de Il gladiatore 2.

Su AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (DS) è uno dei più venduti di oggi.