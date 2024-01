Il gladiatore 2, svelato un primo sguardo al costume di Pedro Pascal?

Le riprese de Il gladiatore 2 sono terminate da qualche giorno, e per festeggiare la fine dei lavori un membro della troupe del film ha postato sui social alcune foto dal dietro le quinte che potrebbero aver svelato qualche dettaglio sul costume di Pedro Pascal.

Le foto, disponibili in calce, sono state originariamente pubblicate da Mark Gauci, che potrebbe essere un amico e/o collaboratore personale della star di Game of Thrones e The Last of Us, e sembrano riassumere il periodo passato a Malta durante la lavorazione del film: in una di queste si può vedere Pedro Pascal nei panni del misterioso personaggio interpretato per Il gladiatore 2, con un'acconciatura di scena e un abito coperto da una mantella. In passato i rumor avevano suggerito che il personaggio della star sarebbe stato un membro dell'élite dell'alta società di Roma, ma lo scatto sembrerebbe rivelare anche una cicatrice sotto l'occhio destro, che potrebbe indicare un passato da guerriero.

Ricordiamo che Il Gladiatore 2 uscirà il 22 novembre 2024: con una data d'uscita non così distante, è probabile che la Paramount Pictures inizierà a pubblicare teaser e trailer il prima possibile, e a quel punto i fan potranno farsi un'idea più precisa sulla misteriosa trama de Il gladiatore 2 e sui ruoli dell'ampio cast del nuovo film di Ridley Scott.

