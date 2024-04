Il gladiatore 2: ci sono squali, rinoceronti e scimmie assassine nella scena in anteprima

Purtroppo niente primo trailer per Il gladiatore 2 durante il CinemaCon, ma all'evento di Las Vegas Paramount Pictures ha letteralmente rubato la scena con una succosa videoanteprima esclusiva per il nuovo attesissimo film di Ridley Scott.

L'autore ha inviato un video da Londra per presentare l'opera, sequel de Il gladiatore del 2000: "Forse è ancora più straordinario del primo", ha messo subito in chiaro: "Saranno anche passati più di 20 anni, ma è valsa la pena aspettare". La star Paul Mescal, il nuovo protagonista, ha definito il lavoro un “momento eccezionale” nella sua vita, mentre Denzel Washington ha detto che il film regalerà “emozione” e “spettacolo” più di qualsiasi altro titolo che uscirà nelle sale quest'anno.

Poi, le scene tratte dal film: Paul Mescal è un gladiatore che viene visto combattere contro scimmie assassine e contro un soldato in sella ad un rinoceronte. Ad un certo punto, il Colosseo si riempie d'acqua per un'epica battaglia navale, con tanto di squali! Il pubblico del CinemaCon è andato letteralmente in delirio, col film descritto come uno spettacolo action altamente emozionante e divertente. Inoltre, non mancano riferimenti al primo episodio (a quanto pare il protagonista si ispira a Massimo Decimo Meridio di Russell Crowe: “Ricordo quel giorno", dice riferendosi alla morte di Massimo. "Non l'ho mai dimenticato. Che uno schiavo potesse vendicarsi di un imperatore. Che uno schiavo potesse ottenere giustizia nell'arena") mentre viene anche svelato il ruolo di Pedro Pascal, una figura militare che non vuole sprecare i giovani di Roma nelle guerre e nel Colosseo...e di conseguenza, anche lui viene condannato a combattere come gladiatore. Washington, nel frattempo, sembra una figura parterna/guida per il protagonista: “L’unica verità a Roma è la legge del più forte”, dice il suo personaggio di Washington.

Il gladiatore 2 uscirà il 22 novembre. In attesa di vedere il trailer online, guardate il primo logo de Il gladiatore 2.

