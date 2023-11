Dal Gladiatore 2 a Spider-Man, tutti i film che ripartono con la fine dello sciopero

Gli scioperi di Hollywood sono ufficialmente conclusi e ciò vuol dire che l'industria cinematografica potrà tornare a pieno regime: ma esattamente quali sono i film che ripartiranno nei prossimi giorni?

Oltre agli aggiornamenti sui nuovi film DC Superman: Legacy e Batman: The Brave & The Bold, il nuovo rinvio della data d'uscita di Venom 3 e il piano di lavoro per Deadpool 3, possiamo confermarvi che i primi film hollywoodiani a riaccendere le cineprese e a riattivare i set saranno Il Gladiatore 2 di Ridley Scott, prodotto dalla Paramount e con i lavori in corso in Europa, Beetlejuice 2 di Tim Burton della Warner Bros. (al quale mancano appena due giorni di riprese per essere completato) e anche Juror No. 2 di Clint Eastwood (a cui invece mancano circa due settimane di riprese).

Un’altra priorità per la Sony sarà It ends with us con Blade Lively, adattamento da parte di Wayfarer Studios del romanzo bestseller di Colleen Hoover, la cui uscita è ancora prevista per il 9 febbraio 2024 e non è mai stata modificata durante gli scioperi nonostante lo stop ai lavori. Altre produzioni che riprenderanno a girare sono il film F1 senza titolo di Apple Original Film con Brad Pitt, Tron 3 della Disney (nessuna data fissata), Minecraft della Warner Bros. con Jason Momoa e diretto da Jared Hess (data di uscita 4 aprile 2025), Mortal Kombat 2 della New Line (nessuna data fissata) e Good Fortune di Aziz Ansari della Lionsgate con Keanu Reeves e Seth Rogen (interrotto a causa dello sciopero della WGA a maggio), che riprenderà la produzione.

Nel frattempo, il thriller Sunflower, diretto e scritto da Misha Green della Lionsgate, potrà iniziare le riprese, mentre nel campo dell'animazione ripartiranno i lavori di doppiaggio di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, che a causa degli scioperi è stato rimosso dal calendario delle uscite Sony Pictures (era previsto per aprile 2024).

Restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti. Per altre letture ecco le serie tv che riprenderanno i lavori dopo gli scioperi.