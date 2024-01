Il Gladiatore 2 sarà uno 'spettacolo magnifico' secondo Connie Nielsen

Nel corso degli ultimi anni stiamo assistendo ad un fenomeno interessante nel settore cinematografico, ossia quello che consiste nel proporre, fuori tempo massimo, sequel di pellicole che hanno lasciato il segno nei cuori del pubblico e nell'industria stessa. Il fenomeno non sembra volersi fermare, ne è la prova anche Il Gladiatore 2.

La pellicola vedrà il ritorno alla regia di Ridley Scott, con David Scarpa alla sceneggiatura. Questo ambizioso progetto si proporrà di continuare la storia, andandosi quindi a concentrare Lucius, che ora è un uomo adulto ma che non ha dimenticato ciò che Massimo Meridio ha fatto per lui. Per ovvie ragioni però, il suo interprete non tornerà nel sequel, forse perché Russell Crowe ha scoperto di avere origini italiane?

Ritornerà invece il personaggio di Lucilla, interpretata ancora una volta da Connie Nielsen.

Proprio quest'ultima ha recentemente espresso qualche parole in merito a quello che ci aspetta in Il Gladiatore 2, ciò è accaduto durante una recente intervista per ComicBook.com.

"Credo sia davvero incredibile, Scott ha messo insieme un cast davvero eccezionale. Sarà uno spettacolo magnifico, con tanto cuore. Con Ridley non ci si può aspettare nient'altro che questo".

Voi che ne pensate? Se ve la foste persa, ecco intanto la nostra recensione di Napoleon, ultima pellicola diretta dal regista di Alien.