Il gladiatore 2, slitta l'inizio delle riprese: i motivi sono legati al nuovo protagonista

Dagli ultimi rapporti, le riprese de Il gladiatore 2 sarebbero dovute partire a maggio 2023, ma adesso Deadline fa sapere che la produzione del sequel, ancora una volta diretto da Ridley Scott, sono state posticipate.

Secondo il magazine, infatti, l'inizio delle riprese già pianificate per Il gladiatore 2 è stato posticipato di due settimane a causa degli impegni teatrali del nuovo protagonista Paul Mescal, attualmente impegnato nella messa in scena della nuova versione di A Streetcar Named Desire.

l'attore, fresco di nomination agli Oscar 2023 come miglior attore protagonista per la prova in Aftersun, interpreta l'iconica parte di Stanley Kowalski (ruolo che fu di Marlon Brando nell'omonimo film del 1951) nell'acclamato allestimento teatrale che in queste settimane sta spopolando nel West End di Londra, e dato che la programmazione dello spettacolo entrerà in conflitto con le riprese de Il Gladiatore 2, la produzione ha accettato di rinviare i lavori sul film di qualche giorno.

Il Gladiatore 2, lo ricordiamo, è uno dei progetti più misteriosi degli ultimi anni e i dettagli relativi al progetto sono praticamente sconosciuti: l'unica cosa che sappiamo, al momento, è che Ridley Scott tornerà alla guida del film come regista e produttore, e che Paul Mescal interpreterà la versione adulta di Lucius, il figlio di Lucilla, il personaggio di Connie Nielsen nel film originale, nipote del Commodo di Joaquin Phoenix: all'epoca, Lucius venne interpretato da un giovane Spencer Treat Clark, noto anche per i suoi ruoli in Unbreakable e per il suo sequel più recente Glass. Chiaramente, segnaliamo anche la totale assenza di Russell Crowe da Il gladiatore 2, per motivi ben noti.



Con le riprese previste all'incirca per l'estate, dunque, ci si aspetta che Il gladiatore 2 possa arrivare nel 2024: diteci che cosa ne pensate nei commenti.