Il gladiatore 2, ci siamo: ecco quando ripartiranno le riprese del sequel

L'attesissimo sequel de Il gladiatore di Ridley Scott, in arrivo nel novembre 2024 e ancora una volta diretto dall'inossidabile regista britannico, è pronto a riaprire la produzione dopo il lungo stop causato dagli scioperi di Hollywood.

Stando a quanto annunciato dal magazine Variety in queste ore, infatti, le riprese de Il gladiatore 2 riprenderanno a Malta il 4 dicembre: la produzione è ferma dal mese di luglio, quando il sindacato degli attori SAG-AFTRA si è unito al sindacato degli sceneggiatori WGA per scioperare contro gli studios di Hollywood, ma con l'annuncio dell'8 novembre del nuovo accordo raggiunto tra le parti su un nuovo contratto triennale, il film di Ridley Scott è stato tra i tanti che hanno ricevuto luce verde per ricominciare i lavori dopo uno sciopero durato 118 giorni.

Il sequel de Il Gladiatore vedrà protagonista Paul Mescal, insieme a Denzel Washington e alla star di The Last of Us Pedro Pascal. Connie Nielsen e Derek Jacobi, apparsi nell'originale del 2000, riprenderanno i loro ruoli ma senza Russell Crowe, dato che il suo personaggio moriva alla fine del primo film.

Paramount Pictures distribuirà il sequel de Il Gladiatore a livello globale a partire dal 22 novembre 2024. Nel frattempo, Ridley Scott ha già annunciato il suo prossimo film, che sarà anche il primo western della sua carriera.