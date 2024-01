Il Gladiatore 2, tutto quello che sappiamo al momento sul film.

Dopo aver archiviato la pratica napoleonica Ridley Scott tornerà al cinema con Il Gladiatore 2, attesissimo sequel di uno dei film più visti, amati e citati della storia del cinema. Facciamo allora assieme il punto su tutto quello che sappiamo riguardo al film.

Partiamo dal fatto che sono finite le riprese de Il Gladiatore 2 e abbiamo una data di uscita: 22 novembre 2024 in tutti i cinema. Ci aspettiamo perciò un trailer fra qualche mese per iniziare ad assaporare il prodotto.

Conosciamo anche parte del cast: Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn e Connie Nielsen. Barry Keoghan avrebbe dovuto impersonare l'imperatore Geta ma è stato poi sostituito da Fred Hechinger.

Per la trama possiamo rifarci proprio a parte del cast, perché dovrebbero tornare nel loro ruolo Connie Nielsen come Augusta Lucilla e Derek Jacobi nella parte del senatore Gracco. Sappiamo poi che la storia dovrebbe svolgersi circa vent'anni dopo gli eventi del Gladiatore (e infatti ci sarà Geta come imperatore). Proprio Connie Nielsen ha detto che Il Gladiatore 2 sarà uno spettacolo magnifico.

Sappiamo anche che il protagonista sarà Lucio (interpretato appunto da Paul Mescal), nipote del Commodo di Joaquin Phoenix e figlio di Lucilla. Stando alle informazioni che abbiamo il ragazzo ha abbandonato Roma da giovane vivendo negli angoli più remoti dell'impero, volendo seguire più le orme di Massimo Decimo Meridio che di Commodo, ma non sappiamo ancora perché e cosa succederà ne Il Gladiatore 2. Nel primo capitolo il ruolo era del giovane Spencer Treat Clark.

