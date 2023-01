Il Gladiatore 2, Russell Crowe spiega: 'Non è un remake né un sequel diretto'

A più di vent'anni dal clamoroso successo de Il Gladiatore, Ridley Scott ha deciso di riprovarci: il regista di Alien è pronto a tornare nell'Antica Roma con un nuovo film, ma non è ancora chiaro quale sarà l'effettiva natura della prossima fatica dell'autore del kolossal che nel 2000 riportò in auge il peplum.

Pochi giorni dopo l'annuncio di Paul Mescal come protagonista de Il Gladiatore 2, a parlare della questione è stato dunque proprio Russell Crowe, che pur non facendo ritorno in questo secondo capitolo (salvo scene flashback, ovviamente) è stato ovviamente coinvolto da Ridley Scott e soci nella produzione.

"Sì, abbiamo cenato insieme e abbiamo parlato di tutta questa roba, quindi so per grandi linee come [Scott] vuole gestire la cosa. Ma sì, se ricordate c'era questo ragazzino che voleva sconfiggere il gladiatore, il che portava a tutto il discorso di 'Il mio nome è...'. Ora quel ragazzino è cresciuto ed è imperatore. Ma non so cos'altro accade a questo punto, so che questa è l'idea. Quindi non è un remake, né un sequel diretto. Non è tipo 'il giorno dopo' o '30 anni dopo' o qualcosa del genere" ha spiegato l'attore.

Recentemente, intanto, si è parlato di un possibile coinvolgimento di Timothée Chalamet ne Il Gladiatore 2.