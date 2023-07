Il gladiatore 2, Russell Crowe sbalordito dal set del sequel:'Ho pensato: che anno è?'

Il premio Oscar Russell Crowe, dopo il concerto tenuto a Bologna con la propria band, si è recato al Karlovy Vary International Film Festival in Repubblica Ceca e ha svelato tutto il proprio stupore provato sul set a Malta del sequel de Il gladiatore, diretto da Ridley Scott, in cui l'interprete di Massimo Decimo Meridio non reciterà.

"Sono stato a Malta di recente. Perché abbiamo fatto un concerto lì e ho guardato verso Forte Ricasoli, e il Colosseo è stato ricostruito lì, proprio com'era nel 1999. Ti dico, amico, è stata come una distorsione temporale, per un paio di secondi lì, mi dicevo 'Che anno è questo? Dove siamo?'. Non so cosa mi aspettassi ma non mi aspettavo che avrebbero ricostruito il Colosseo esattamente nello stesso posto" ha raccontato Crowe.



Un racconto inaspettato. Qualche giorno fa Russell Crowe sbottò su Il gladiatore 2, chiedendo di non essere più interpellato sull'argomento ma evidentemente la star neozelandese ha voluto condividere spontaneamente con il pubblico del festival ceco la sensazione provata qualche giorno fa sul set del sequel de Il gladiatore.



La star di Normal People e Aftersun Paul Mescal sarà protagonista de Il gladiatore 2 nel ruolo di Lucio Vero, figlio di Lucilla (Connie Nielsen) nel film diretto da Ridley Scott che includerà tra le star anche Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn e il ritorno di Djimon Hounsou e Connie Nielsen.