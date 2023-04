Il gladiatore 2, Russell Crowe ricorda l'idea di Nick Cave: 'Gesù e Massimo Immortale'

Il gladiatore 2 di Ridley Scott è ufficiale e ha già una data d'uscita con l'inizio delle riprese previsto per le prossime settimane, ma chi si ricorda il primo vero sequel de Il gladiatore, partorito dalla folle mente del cantautore e sceneggiatore Nick Cave?

Se la ricorda Russell Crowe, protagonista del capolavoro del 2000 premiato agli Oscar come miglior film e iconico interprete del generale romano Massimo Decimo Meridio: l'attore, da oggi al cinema in Italia con L'esorcista del Papa, film col quale è tornato nella 'sua' Roma, ha ricordato la stravagante idea dell'artista di Ghosteen, Carnage e Skeleton Tree, che lui stesso aveva ingaggiato sulla scia del successo del film originale per scrivere una sceneggiatura in visto di un ipotetico secondo capitolo. Immaginate la sorpresa di Russell Crowe quando Nick Cave gli presentò la sua idea: un sequel dai toni fantasy che avrebbe incluso Gesù Cristo e un Massimo Immortale ambientato nel Limbo, con il gladiatore che avrebbe dovuto combattere per riconquistare la sua vita. Il titolo? Gladiator 2: Christ Killer.

"Fu piuttosto sorprendente, devo ammetterlo" ha ricordato Russell Crowe. "Il fatto è che, a quel tempo, mi venne l'idea per un sequel de Il gladiatore e andai da Nick per includerlo nel processo di scrittura: anzi, sono stato io a pagarlo per scrivere la sua bozza. La cosa fu davvero molto strana, perché erano coinvolte anche altre persone e tutti noi eravamo d'accordo su un sequel diretto del primo film: Massimo non era morto, riuscivano a salvarlo dalle ferite del film precedente, e partiva una nuova storia. Poi emerse quest'altra idea, più fantasiosa: il film ci mostrava Massimo in una sorta di frontiera, come un campo profughi in Somalia, e più andava avanti la storia più capivi che era morto e si trovava in un Limbo, perché nella sua vita aveva ucciso troppe persone per andare in Paradiso ma in fondo era un uomo buono e non meritava l'Inferno. L'idea era di farlo risorgere alla fine del film, dopo aver affrontato questo viaggio nell'aldilà, e mi piaceva davvero come spunto. Ma queste cose richiedono massimo impegno, e a quel tempo avevo tanti altri progetti e non riuscii a dedicare a questo il tempo di cui aveva bisogno."

Curiosamente, una storia simile sarà raccontata La passione di Cristo: Resurrezione, nuovo film di Mel Gibson sequel de La passione di Cristo le cui riprese, secondo le indiscrezioni, dovrebbero partire nelle prossime settimane.